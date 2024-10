Samsung Galaxy A16 5G: Sei Anni di Aggiornamenti Android Garantiti

Samsung ha recentemente lanciato il Galaxy A16 5G, un dispositivo che presenta notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore. Tra le novità più significative, spicca un ampio display da 6,7 pollici e un eccezionale supporto software di sei anni, che include aggiornamenti delle versioni di Android e patch di sicurezza. Questo livello di assistenza è senza precedenti per i telefoni di fascia economica e garantirà che il Galaxy A16 5G rimanga aggiornato fino al 31 ottobre 2030.

Il modello destinato al mercato europeo è dotato di un processore Exynos 1330, mentre in altre regioni come India e Thailandia sarà dotato del Dimensity 6300. Il dispositivo offre 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la possibilità di espandere la memoria tramite schede microSD fino a 1,5 TB. Nonostante il profilo sottile di appena 7,9 mm, il telefono non è dotato di un jack per le cuffie da 3,5 mm.

Il Galaxy A16 5G è equipaggiato con l’interfaccia One UI 6.1 basata su Android 14 e presenta un display Super AMOLED con risoluzione FHD+ e un refresh rate di 90 Hz. La fotocamera frontale è da 13 Megapixel e si trova in un notch a goccia, mentre sul retro ci sono tre fotocamere: una principale da 50 Megapixel, una ultrawide da 5 Megapixel e un obiettivo macro da 2 Megapixel. Il telefono ha anche una certificazione IP54, che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d’acqua.

La batteria da 5.000 mAh supporta una ricarica rapida a 25 W. Secondo Samsung Francia, il telefono ha ottenuto un punteggio di riparabilità di 8,4/10, lo stesso dell’A15 5G. È dotato di un lettore di impronte digitali montato lateralmente, che funge anche da tasto di accensione.

Il Galaxy A16 5G è disponibile in tre colori: Blu Notte, Turchese e Grigio, e il prezzo della versione 4/128 GB è fissato a 249 € sul sito ufficiale di Samsung Francia. L’arrivo nei negozi è previsto a breve, rendendo disponibile questo modello innovativo per gli utenti.