Samsung Galaxy A05s Smartphone Android, Display Infinity-U 6.7”, 4GB RAM, 128GB Espandibile fino a 1 TB, Batteria 5.000 mAh, Nero [Versione Italiana]

Prezzo: 179,00€ - 127,79€

(as of Jan 22, 2025 09:30:24 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Immergiti nell’ampio display

Scopri una definizione straordinaria. Con il display FHD+ da 6,7 pollici, i tuoi contenuti e giochi diventeranno ancora più immersivi, con immagini vivide e fluide.¹

Design minimale e ricercato

Struttura e finitura migliorate. Disponibile nelle varianti Light Green, Silver e Black, Galaxy A05s dà una nuova identità allo stile.⁵

Tripla fotocamera, per scatti dettagliati

Fotocamera anteriore da 13MP

Fotocamera prinicipale da 50MP

I tuoi momenti, da ammirare e condividere

Riguarda il panorama immortalato con la fotocamera principale da 50 MP, i dettagli delle fotografie realizzate con la fotocamera macro da 2 MP e i ritratti scattati con la fotocamera di profondità da 2 MP. Inoltre, scatta selfie eccezionali con la fotocamera anteriore da 13 MP.

Prestazioni straordinarie

Grazie al potente processore Snapdragon 680,² ³ Galaxy A05s ha tutto ciò che ti serve per giocare, visualizzare e condividere contenuti sui social: tutto in maniera fluida e senza interruzioni.

Batteria a lunga durata

Con la batteria da 5000 mAh (valore tipico)⁴ avrai più tempo da dedicare a streaming, condivisioni, gaming e tutte le tue attività preferite. In più, Galaxy A05s è dotato anche di una Ricarica Ultra-Rapida da 25 W, per caricarlo al volo.⁶

Lettore di impronte digitali laterale

Sicurezza a 360° grazie al sensore laterale che riconosce la tua impronta digitale.

Collega e ascolta

A tua disposizione in caso di necessità, il jack da 3,5 mm è sempre pronto ad accogliere i tuoi auricolari.

Smart Switch

Riprendi da dove avevi lasciato sul tuo nuovo dispositivo Samsung Galaxy: basta un semplice trasferimento dati.

One UI

Rendi il tuo Galaxy unico come te, personalizzandolo grazie alla One UI.

Samsung Members

Ricevi consigli e idee per utilizzare il tuo Galaxy al massimo delle potenzialità.

Contenuto della confezione

* Galaxy A05s non include l’adattatore.

Confronta gli Smartphone Galaxy

6,7“ 168 x 77,8 x 8,8 mm

6,5’’ 160,1 x 76,8 x 8,4 mm

6,5” 164,7 x 76,7 x 9,1 mm

Anteriore 13MP / Principale 50MP / Profondità 2MP / Macro 2MP

Anteriore 13MP / Ultra-grandangolare 5MP / Principale 50MP / Macro 2MP

Anteriore 5MP / Principale 50MP / Profondità 2MP / Macro 2MP

*Immagini simulate a scopo illustrativo.

1_Le dimensioni dello schermo misurate diagonalmente sono di 6,7” come rettangolo pieno e di 6,6” considerando gli angoli stondati. L’area di visione effettiva è inferiore per la presenza degli angoli stondati e del foro della fotocamera.

2_I prodotti a marchio Snapdragon sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue controllate.

3_Snapdragon è un marchio o un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.

4_Valore tipico testato secondo condizioni di laboratori esterni. Il valore tipico è il valore medio stimato tenendo in considerazione la deviazione della capacità della batteria tra i campioni di batterie testati secondo lo standard IEC 61960. La capacità nominale (minima) è di 4.900 mAh.

5_La disponibilità dei colori può variare a seconda del Paese, della regione o dell’operatore di rete.

6_Caricabatterie per Ricarica Super Rapida da 25 W venduto separatamente.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,78 x 0,88 x 16,8 cm; 195 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 11 dicembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

ASIN ‏ : ‎ B0CN13F65C

Numero modello articolo ‏ : ‎ SM-A057GZKVEUE

