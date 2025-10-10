15.1 C
Samsung Frigorifero Side By Side 614L con Family Hub™ e WiFi

Samsung Frigorifero Side By Side 614L con Family Hub™ e WiFi

Samsung Side By Side Refrigerator with Family Hub™ RS6HA8891B1/EF, Freestanding, Water Dispenser, Twin Cooling Plus™, Wifi, 614L, 91l x 178h x 72p cm

Frigorifero Samsung Side By Side con Family Hub™ RS6HA8891B1/EF

Scopri una nuova dimensione della conservazione degli alimenti con il frigorifero Samsung Side By Side con Family Hub™. Questo elegante modello freestanding, disponibile in un sofisticato nero opaco, offre una generosa capacità di 614 litri, garantendo spazio abbondante per ogni tuo bisogno.

Grazie alla tecnologia Twin Cooling Plus™, il frigorifero mantiene un ambiente ottimale per i cibi, evitando la diffusione di odori indesiderati tra frigorifero e congelatore. Questo significa che la freschezza e il sapore dei tuoi alimenti saranno sempre preservati.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia Smart: Controlla il tuo frigorifero da qualsiasi luogo grazie all’app SmartThings. Puoi monitorare la temperatura, l’erogazione di ghiaccio e altro ancora con un semplice tocco.
  • Visualizzazione interna: Non hai bisogno di aprire la porta! Le fotocamere interne ti permettono di vedere cosa c’è dentro, rendendo la spesa più semplice e veloce.

Vantaggi pratici:

  • **Lista della spesa interattiva**: Aggiungi articoli al tuo carrello online con un semplice comando vocale, sincronizzando la lista con il tuo smartphone mentre fai la spesa.
  • **Funzione Recipe to Oven**: Ricevi suggerimenti culinari e invia direttamente le impostazioni al tuo forno smart per una cottura ottimale.

Inoltre, la Family Hub™ è dotata di un calendario, una bacheca e l’assistente vocale Bixby, che rendono la pianificazione delle attività familiari più facile e divertente.

Scegli il frigorifero Samsung Side By Side con Family Hub™ e trasforma la tua cucina in un centro di gestione intelligente e funzionale. Non perdere l’opportunità di portare a casa tua questa innovazione!

