Samsung EVO Select 512 GB microSD 100 MB/s e 90 MB/s, velocità, scheda di memoria Full HD e 4K UHD con adattatore SD per smartphone, tablet, action camera, drone e notebook

Descrizione Prodotto

Soddisfa la tua sete di velocità

Condividi in un lampo ogni tua foto e riproduci video UHD in 4K senza alcun intoppo dai tuoi dispositivi. Grazie alla velocità di lettura e scrittura ultrarapida fino a 100 MB/s e 90MB/s, la microSD EVO Select da 512 GB ti permette di trasferire video da 3 GB sul tuo portatile in appena 38 secondi.*

La capacità necessaria per vivere alla grande

Dì addio ai problemi di spazio. La straordinaria memoria da 512 GB consente di realizzare 24 ore di video UHD in 4K, 78 ore di video Full HD o di scattare 150.300 fotografie.*

Compatibilità ampliata

L’adattatore SD incluso la rende compatibile con la maggior parte di dispositivi delle più famose marche. È, inoltre, in grado di mantenere inalterate le eccellenti caratteristiche di velocità e prestazione della memory card EVO Select.

4 livelli di protezione

Dotata di un sistema di protezione a 4 livelli, la memory card EVO Select è in grado di resistere fino a 72 ore nell’acqua di mare⁵, a temperature estreme⁶, ai raggi X degli scanner aeroportuali⁷ e a campi magnetici⁴ corrispondenti a quelli di uno scanner RM.

*La velocità di lettura e scrittura citata si basa su test interni condotti in condizioni controllate. Le velocità effettive possono variare in base alla capacità della card.

Con file system FAT32 per il modello da 32GB e con file system exFAT per il modello da 128GB / 512GB.

¹ Peso medio di una registrazione di 30′ in 3840×2160 4K UHD(30 fps): 10.1GB

² Peso medio di una registrazione di 30′ in 1920×1080 Full HD(30 fps): 3.09GB

³ Peso medio di un immagine scattata con la fotocamera da 12MP in formato 4032×3024: 3.25MB

⁴ Peso medio di un file MP3: 6.2MB

⁵ Impermeabilità IEC 60529 e IPX7

⁶ Temperature operative da -25 a 85 C, temperature non operative da -40 a 85 °C

⁷ Fino a 100 mGy

⁸ Fino a 15.000 gauss* Samsung non è responsabile per eventuali i) danni e/o perdite di dati o ii) spese sostenute per il recupero dei dati presenti sulla memory card

Scheda di memoria microSD ottimizzata per la velocità perfetta per l’uso su smartphone, tablet, fotocamere a 360°, action cam full HD e droni

Alta velocità: adatto per registrazioni 4K UHD e super slow motion con velocità di trasferimento fino a 100 MB/s (UHS-I U3)

Ampio spazio: capacità di archiviazione di 512 GB per un massimo di 24 ore di video 4K UHD o 150.300 foto

Alta compatibilità: grazie all’adattatore SD incluso, compatibile con un’ampia gamma di dispositivi

Alto livello di sicurezza per i tuoi dati grazie alla protezione a 4 vie: impermeabile, resistente alla temperatura, a prova di raggi X e magneticamente resistente

144,99 €