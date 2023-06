Samsung Evo Plus, microSD SDXC U3 Classe 10 A2, Scheda di memoria 130MB/s con adattatore SD 2021 (512GB)

Veloce e fluida, affronta facilmente grandi compiti. Anche con file enormi, EVO Plus è veloce con U3 superveloci, velocità di trasferimento classificate di classe 10 fino a 130 MB/s. Carica ed esegui le grandi app senza problemi, inclusi video 4K con interfaccia A2, V30 e UHS-I. Espandi e archivia di più, libera il tuo telefono dai limiti. Trova la tua vestibilità perfetta da 64 GB, 128 GB, 256 GB o un enorme 512 GB. Con così tante dimensioni, tutte le tue esigenze sono completamente coperte. Non dovrai più preoccuparti dello spazio di archiviazione: c’è spazio per tutti i tuoi ricordi. – Prova le prestazioni e l’affidabilità superiori che puoi ottenere solo dal marchio numero uno al mondo per la memoria flash dal 2003. Tutti i firmware e i componenti, tra cui DRAM e NAND di fama mondiale di Samsung, sono prodotti internamente, consentendo l’integrazione end-to-end per la qualità di cui ti puoi fidare. *Fonte: Dati IHS Markit 2003-2020: Quota di mercato delle entrate dei fornitori NAND.

Prestazioni elevate per video e foto UHD 4K e altro ancora.Trasferimento dati fino a 130MB/s.Compatibile con una vasta gamma di dispositivi.Include adattatore SD full-size.