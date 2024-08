Samsung estende una popolare funzione IA persino alla serie Galaxy A

Dopo aver approfondito tre smartphone Samsung che vanno alla grande, torniamo a trattare novità relative al popolare brand. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di fare una sorta di “regalo di Ferragosto” ai possessori di smartphone Galaxy.

È da un comunicato stampa ufficiale di Samsung, diffuso nella giornata del 14 agosto 2024, che si apprende che la funzione Cerchia e Cerca, che permette di effettuare ricerche in un modo diverso dal solito mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, arriva adesso su altri dispositivi della serie Samsung Galaxy.

Più precisamente, c’è l’estensione della feature per la serie di smartphone Galaxy A, a partire dai modelli Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A35 e Galaxy A34. Il rollout della funzione avverrà a partire dal mese di agosto 2024. Il supporto viene inoltre esteso anche per la serie di tablet Galaxy Tab S9 FE, composta dai modelli Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+. Samsung si sta insomma impegnando per portare la tecnologia IA a più persone possibili.

In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un’occhiata al nostro approfondimento sulla funzione IA Cerchia e Cerca per maggiori dettagli sulla questione. Potrebbe inoltre interessarvi approfondire la nostra recensione di Samsung Galaxy S24 Ultra per saperne di più sulle funzioni IA introdotte di recente dal brand sui suoi dispositivi.