Samsung, ecco il forno che trasmette live su Twitch

La massima espressione dell’intelligenza artificiale applicata alla cucina: il forno Bespoke AI di Samsung, presentato al CES di Las Vegas, è in grado di riconoscere le pietanze inserite e settare automaticamente tempo di cottura, temperatura e modalità. Non solo: è in grado di capire quando qualcosa sta bruciando e interrompe automaticamente la cottura. Il forno è in grado di riconoscere fino a 106 diversi piatti e ingredienti grazie alla videocamera interna, e ha anche un touch screen da 7 pollici per inserire a mano le istruzioni di cottura. La telecamera permette anche di inviare le immagini della cottura in tempo reale a un telefono, per controllare senza doversi alzare, ma anche in live streaming sui social. Una lunghissima diretta della cottura del tacchino al forno su Twitch? Ora è possibile. I prezzi non sono stati ancora annunciati, e il forno sarà disponibile per la vendita in Europa nel terzo quarto del 2023.