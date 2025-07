Samsung e l’IA: il futuro degli accessori indossabili smart

Il mondo della tecnologia indossabile sta per affrontare importanti innovazioni. Samsung sta esplorando nuove strade hardware, basandosi sull’intelligenza artificiale, per sviluppare accessori come orecchini e collane dotati di funzioni intelligenti, eliminando la necessità di interagire costantemente con lo smartphone.

Won-joon Choi, dirigente della divisione mobile di Samsung, ha espresso questa visione in un’intervista con CNN. Egli sottolinea l’opportunità di creare dispositivi che si integrano nel corpo umano, progettati per semplificare l’interazione tra uomo e tecnologia. Il fine è lo sviluppo di oggetti discreti che possano utilizzare AI per migliorare l’usabilità, attraverso comandi vocali e analisi contestuali.

Attualmente, anelli intelligenti come il Galaxy Ring sono già attivi sul mercato, ma Samsung mira ad espandere la gamma di accessori smart per ridurre le interazioni dirette con lo schermo del telefono. La sfida consiste nel rendere davvero utili questi nuovi dispositivi, un obiettivo che molte aziende stanno perseguendo. Per esempio, Ray-Ban e Meta hanno venduto oltre 2 milioni di unità dei loro occhiali intelligenti, mentre Google sta investendo in progetti simili.

Samsung ha anche in cantiere lo sviluppo di occhiali intelligenti, pur non disponendo di dettagli specifici. Choi ha lasciato intendere che l’azienda sta considerando diverse forme di dispositivi indossabili, anche se non prevede un lancio imminente. La compagnia sembra adottare una strategia cauta, negli ultimi anni testando varie opzioni. Tuttavia, il successo di questi dispositivi non è garantito, come dimostrano i fallimenti di altri prodotti simili.