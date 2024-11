Samsung e Apple: quale azienda domina le vendite?

Per quasi quindici anni, Samsung e Apple si sono contese il primato nella vendita di smartphone a livello globale. Nonostante entrambi i marchi producano dispositivi di alta qualità e abbiano una base di utenti che conta miliardi, Samsung ha mantenuto la leadership nelle vendite globali. Tuttavia, nel 2024, secondo AltIndex.com, la differenza nelle spedizioni tra le due aziende è scesa al livello più basso mai registrato. Nei primi nove mesi del 2024, Samsung ha spedito 171,8 milioni di smartphone, superando Apple di 20 milioni di unità, un calo significativo rispetto agli 108,8 milioni di unità di vantaggio nel 2019.

Negli ultimi anni, la differenza nelle spedizioni tra Samsung e Apple si è progressivamente ridotta. Mentre Samsung ha visto un calo nelle sue spedizioni, Apple ha registrato un aumento. I motivi di questo cambiamento sono vari. Samsung ha spostato il focus dai modelli economici a quelli di fascia alta, come le serie Galaxy Z e Galaxy S. Inoltre, brand cinesi come Xiaomi, Oppo e Vivo hanno conquistato quote di mercato in aree dove Samsung era forte, grazie a dispositivi più economici. D’altro canto, Apple ha capitalizzato sulla fidelizzazione degli utenti, sull’ecosistema integrato dei suoi prodotti, sui cicli di aggiornamento prolungati e sull’assistenza software. La crescita nei mercati emergenti, come l’India, grazie alla produzione locale, ha ulteriormente aumentato le vendite di iPhone.

Nei primi nove mesi del 2024, Samsung ha registrato 171,8 milioni di smartphone spediti, mentre Apple è arrivata a 151,3 milioni. Questo divario di 20 milioni è trascurabile rispetto ai precedenti anni, in cui il gap ammontava a centinaia di milioni. Nel 2019, la differenza era cinque volte maggiore; nel 2014, superava i 125 milioni. Dati di IDC mostrano una riduzione significativa nel volume delle spedizioni di Samsung, calato del 30% negli ultimi dieci anni, mentre Apple ha visto una crescita del 28%. Nel 2014, Samsung aveva inviato 243 milioni di dispositivi nei primi tre trimestri, mentre nel 2024 Apple ha aumentato le sue spedizioni da 118,2 milioni a 151,3 milioni. Nonostante il calo, Samsung ha ancora un vantaggio rilevante nelle vendite totali, con oltre tre miliardi di smartphone spediti dal 2014 al 2024, circa 700 milioni in più rispetto ad Apple.