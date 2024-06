499,00€ - 426,06€

(as of Jun 05, 2024 06:40:46 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

TIZEN ZERO CONFIG

App installabili da remoto

Con Tizen Zero Config, gli IT manager che devono gestire più unità in diverse sedi possono effettuare la registrazione e installare nuove applicazioni da remoto tramite Tizen Business Manager, senza inutili spostamenti e installazioni in loco.

SAMSUNG VTX CMS

Servizio cloud intelligente

Samsung VXT CMS è una soluzione basata su cloud che riunisce capacità di gestione dei contenuti e dei dispositivi da remoto e consente agli utenti di gestire le impostazioni dell’hardware e di risolvere i problemi a distanza, creando e sviluppando contenuti in tutta semplicità senza bisogno di fare pratica.

CODICE PIN PER SICUREZZA

Proteggi i contenuti

Grazie a un sistema dotato di codice PIN, puoi bloccare il TV e impedire a utenti o estranei non autorizzati di manomettere lo schermo. Potrai così ridurre al minimo le possibilità di incidenti non previsti e assicurarti che vengano riprodotti solo i contenuti da te selezionati.

PROCESSORE CRYSTAL 4K

Ogni sfumatura di colore in 4K

Grazie a un potente sistema di upscaling, il processore Crystal 4K offre una risoluzione 4K per tutti i tuoi contenuti. Così potrai ammirare ogni singola sfumatura di colore senza perderti neanche un dettaglio.

PURCOLOR

Resa cromatica eccezionale

La resa dei colori è formidabile grazie alla tecnologia PurColor, che trasmette immagini vivide e realistiche per assicurarti un’esperienza visiva e cromatica di un altro livello. Lo schermo risplende con una vasta gamma di colori e immagini di qualità eccezionale.

Audio OTS Lite

L’audio OTS Lite con effetto surround 3D è sincronizzato con l’azione per regalarti un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva.

Adaptive Sound

L’audio è ottimizzato in base ai contenuti con un’analisi in tempo reale per offrirti suoni vividi ma bilanciati, in accordo con le immagini sullo schermo.

Design senza cornice su 3 lati

Grazie all’elegante design senza cornice su 3 lati, lo stile essenziale e raffinato dello schermo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Contrast Enhancer

La profondità e i colori sono regolati dinamicamente per trasmettere immagini con contrasti cromatici realistici e vivaci. I toni brillanti illuminano il display.

HDR

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) risalta lo schermo con contrasti molto nitidi. La gamma intensa di colori e i livelli di luce proiettati impreziosicono la qualità video.

Qual è il grado di connettività della Biz TV?

La Business TV Samsung dispone di 3 porte HDMI, 1 USB e 1 uscita audio (ottica). Presenta anche lo slot per il cavo Ethernet. Si può collegare a Wifi (Wifi5) e Bluetooth.

È facile da impostare e configurare?

Sì, il display è facile e rapido da configurare. Mostra i contenuti fai-da-te direttamente dall’app Biz TV, mentre i timer di accensione e spegnimento rendono l’avvio automatico del Business TV un gioco da ragazzi.

Posso aggiornare e installare nuove app da remoto?

Sì, si possono installare nuove applicazioni direttamente da remoto sfruttando Tizen Business Manager. Questo sistema risparmia tempo prezioso e evita inutili spostamenti e installazioni in loco da parte dei tecnici.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 30 x 30 x 30 cm; 8,1 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ Samsung

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0BVKZ9GGJ

Numero modello articolo ‏ : ‎ LH43BECHLGUXEN

Paese di origine ‏ : ‎ Giappone

Business TV 43 pollici, Configurazione semplice e rapida, Timer di accensione e spegnimento per impostare l’avvio automatico del Business TV, Facile da usare con pratico telecomando

3 porte HDMI per collegare numerosi dispositivi, Connessione WiFi5 e Bluetooth, Design elegante e raffinato senza cornice su 3 lati, Sicurezza: Codice PIN impostabile per proteggere i tuoi contenuti

Risoluzione UHD per un’esperiena visiva accattivante con sfumature di colore vivide e realistiche, Tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori

Qualità di immagine HDR, Contrast Enhancer per ottimizzare profondità e colore, OTS Lite: Audio surround 3D, Adaptive Sound per un suono calibrato in base ai contenuti

Contenuto: 1x Samsung Display professionale Serie BEC-H da 43″, Dimensioni (LxAxP): 96,39 x 55,89 x 5,96 cm, Peso: 8,1 kg, Colore: Nero