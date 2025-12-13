6.8 C
Da stranotizie
Samsung Galaxy Buds3 True Wireless Open Type Earphones, Adaptive Noise Cancellation, Immersive Hi-Fi 360 Audio, Long Life Battery, IP57 Waterproof, Silver 2024

Scopri il Suono Perfetto con Samsung Galaxy Buds3

Sperimenta la libertà di ascolto con i nostri auricolari True Wireless Open Type, progettati per catturare ogni dettaglio sonoro con una fedeltà impressionante. La nostra tecnologia di codifica Seamless Codec di Samsung comprime e codifica fino a 24bit/96kHz, mantenendo un suono ad alta fedeltà per una esperienza audio unica.

Caratteristiche Principali:

  • Design open-type per un suono senza compromessi
  • Qualità del suono ultra alta grazie al codec Seamless di Samsung
  • Cancellazione attiva del rumore (ANC) per una chiarezza perfetta
  • Equalizzazione adattiva e ANC assistita dall’intelligenza artificiale Galaxy per un’esperienza di ascolto personalizzata

Vantaggi Pratici:

  • Ascolto Immergivo: Goditi la tua musica, i tuoi podcast o le tue serie TV preferite con un suono surround di alta qualità.
  • Portabilità e Comodità: I nostri auricolari sono progettati per essere comodi e leggeri, perfetti per essere indossati tutto il giorno.
  • Durata della Batteria: Una lunga durata della batteria ti permette di ascoltare la tua musica senza interruzioni.
  • Resistenza all’Acqua: La certificazione IP57 garantisce che i tuoi auricolari siano protetti dall’acqua e dalla polvere.

Cosa Includono i Galaxy Buds3:

  • Auricolari Galaxy Buds3
  • Custodia di ricarica
  • Cavo USB-C
  • Guida rapida

Acquista Ora e Scopri un Nuovo Mondo di Suono! Non aspettare oltre per vivere un’esperienza audio senza pari. Acquista i Samsung Galaxy Buds3 oggi stesso e scopri un nuovo modo di ascoltare la musica, con una qualità e una comodità mai viste prima!

Samsung Buds3 Wireless, Cancellazione Rumore, Audio 360° Hi-Fi

