Samsung Buds3 Wireless, Cancellazione Rumore, Audio 360° Hi-Fi

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€179.00 – €97.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Samsung Galaxy Buds3 True Wireless Open Type Earphones, Adaptive Noise Cancellation, Immersive Hi-Fi 360 Audio, Long Life Battery, IP57 Waterproof, Silver 2024
Scopri il Suono Perfetto con Samsung Galaxy Buds3
Sperimenta la libertà di ascolto con i nostri auricolari True Wireless Open Type, progettati per catturare ogni dettaglio sonoro con una fedeltà impressionante. La nostra tecnologia di codifica Seamless Codec di Samsung comprime e codifica fino a 24bit/96kHz, mantenendo un suono ad alta fedeltà per una esperienza audio unica.
Caratteristiche Principali:
- Design open-type per un suono senza compromessi
- Qualità del suono ultra alta grazie al codec Seamless di Samsung
- Cancellazione attiva del rumore (ANC) per una chiarezza perfetta
- Equalizzazione adattiva e ANC assistita dall’intelligenza artificiale Galaxy per un’esperienza di ascolto personalizzata
Vantaggi Pratici:
- Ascolto Immergivo: Goditi la tua musica, i tuoi podcast o le tue serie TV preferite con un suono surround di alta qualità.
- Portabilità e Comodità: I nostri auricolari sono progettati per essere comodi e leggeri, perfetti per essere indossati tutto il giorno.
- Durata della Batteria: Una lunga durata della batteria ti permette di ascoltare la tua musica senza interruzioni.
- Resistenza all’Acqua: La certificazione IP57 garantisce che i tuoi auricolari siano protetti dall’acqua e dalla polvere.
Cosa Includono i Galaxy Buds3:
- Auricolari Galaxy Buds3
- Custodia di ricarica
- Cavo USB-C
- Guida rapida
Acquista Ora e Scopri un Nuovo Mondo di Suono! Non aspettare oltre per vivere un’esperienza audio senza pari. Acquista i Samsung Galaxy Buds3 oggi stesso e scopri un nuovo modo di ascoltare la musica, con una qualità e una comodità mai viste prima!
