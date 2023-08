Samsung, arriva l'aggiornamento One UI 5.1.1

Samsung Italia ha annunciato che dal 14 agosto sarà rilasciata anche sul nostro mercato la nuova versione One UI 5.1.1, l’atteso aggiornamento del sistema operativo che introduce diverse migliorie per i dispositivi con schermo grande e per i pieghevoli. Le principali aree di miglioramento riguarderanno infatti l’esperienza su Samsung Galaxy ZFlip, Galaxy ZFold, e sui Tablet. Per quanto riguarda i Samsung Galaxy Watch5 e 4 si aggiorneranno alle One UI Watch 5. Su serie A/M/N/S le implementazioni riguarderanno Samsung Cloud, Controllo Multiplo, Chiamate, Messaggi, Foto, Editor Video, Assistenza dispositivo, Meteo, Archivio, Samsung Health, Modalità e Routine, Samsung Account, Quick Share, Galaxy Store, PENUP. In fondo, lo screenshot che riporta per tutti i dispositivi quando sarà disponibile l’aggiornamento e un documento con le informazioni complete inerenti One UI 5 Watch e One UI 5.1.1 per i pieghevoli di cui di seguito le principali novità: ottimizzazione della produttività con multitasking migliorato; migliore utilizzo della Modalità Flex; nuove possibilità di monitoraggio del sonno con nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini migliori con Samsung Health; nuove modalità di personalizzazione, layout e funzionalità per modificare le immagini per Camera e Galleria; ottimizzazione di Quick Share; ulteriori modifiche per semplificare e migliorare l’usabilità dei dispositivi.