Samsung apre il Villaggio Sportivo di Milano Cortina 2026 in vista delle Olimpiadi Invernali

A un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung ha inaugurato il Milano Cortina 2026 Sport Village powered by Samsung & Enel, un’esperienza immersiva che fonde sport, tecnologia e innovazione. Il villaggio, situato in Piazza Duomo a Milano, sarà aperto al pubblico dal 7 febbraio al 6 marzo 2025, offrendo un percorso attraverso la storia delle Olimpiadi invernali, il racconto degli atleti e la scoperta delle città ospitanti. I visitatori potranno vivere emozioni legate agli sport invernali attraverso esperienze interattive.

All’interno del villaggio, Samsung presenta il Galaxy Experience Space, dove si potrà provare in anteprima il Galaxy S25. Louis Kim, Presidente di Samsung Electronics Italia, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza degli atleti e dei fan attraverso tecnologie innovative. L’inaugurazione ha visto una spettacolare proiezione sulla facciata del Palazzo dei Portici Meridionali.

Il villaggio è diviso in due aree principali: l’area sportiva, dove sarà possibile provare discipline olimpiche come curling e hockey su ghiaccio con istruttori qualificati, e il Galaxy Experience Space, per testare il Galaxy S25 e le sue funzionalità avanzate. Durante il mese, Samsung offrirà anche workshop tematici con esperti in vari settori, come fotografia, fitness e tecnologia.

Samsung è partner delle Olimpiadi dal 1988 e punta a rendere i Giochi di Milano Cortina 2026 ancora più connessi e coinvolgenti, offrendo strumenti tecnologici innovativi. Gli orari di apertura del Galaxy Experience Space saranno dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 20:00 e il venerdì e nei weekend dalle 10:00 alle 20:00.