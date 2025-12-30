Samsung al CES 2026

Samsung Electronics ha annunciato un nuovo paradigma espositivo con The First Look al CES, il più grande salone mondiale dell’elettronica di consumo, che si terrà a Las Vegas, Nevada. L’azienda passerà dall’allestimento di uno stand all’interno del Las Vegas Convention Center alla creazione di una sala espositiva indipendente al The Wynn Las Vegas, dove curerà un’esperienza ispirata alle tecniche utilizzate in gallerie d’arte e musei per presentare le sue nuove tecnologie e prodotti.

La Samsung Exhibition Zone sarà uno spazio espositivo su scala senza precedenti nel settore, consentendo di svolgere in modo organico tutte le attività in un’unica sede integrata: esposizioni prodotto, presentazioni, eventi, technology forum e incontri con clienti e partner strategici. La zona espositiva riflette l’impegno di Samsung nel trasformare il paradigma espositivo, andando oltre un semplice cambio di location verso un approccio realmente incentrato sulla customer experience.

Al CES, Samsung presenterà la propria visione AI unificata per la Divisione Device eXperience, illustrando l’orientamento strategico complessivo del business. The First Look è stato progettato per mostrare come la tecnologia Samsung trasformi realmente la quotidianità, andando oltre la semplice presentazione delle nuove funzionalità di prodotto. La visita sarà organizzata per ridurre al minimo la congestione e garantire contenuti e percorsi di fruizione più ricchi e significativi.

La Samsung Exhibition Zone consentirà ai visitatori di entrare in contatto in modo intuitivo con l’innovazione AI di Samsung, le tecnologie chiave attuali e le sue future direzioni di sviluppo. Sotto il tema “Your Companion to AI Living”, l’esposizione mostrerà come Samsung abbia applicato l’AI trasversalmente a tutte le categorie di prodotto, inclusi mobile, elettrodomestici e display, così come alle funzioni e ai servizi che li connettono tra loro.

I visitatori potranno sperimentare capacità AI uniche, che permettono una connettività continua e senza soluzione di continuità ovunque e in qualsiasi momento. In occasione del CES, Samsung organizzerà anche una serie di panel Tech Forum dedicati all’esplorazione dei più recenti trend di settore e delle tecnologie future. I panel si terranno in due giornate e saranno articolati in quattro sessioni, incentrate su AI, elettrodomestici, servizi e design.