Samsung acquisisce la maggioranza di Rainbow Robotics

Samsung Electronics ha annunciato di aver acquisito una partecipazione significativa in Rainbow Robotics, un produttore di robotica della Corea del Sud, aumentando la propria quota dal 14,7% al 35%, con un valore dell’operazione di circa 267 miliardi di KRW, equivalenti a circa 181 milioni di dollari. Questa acquisizione rappresenta un passo strategico per Samsung, che intende potenziare il proprio dipartimento di robotica e accelerare lo sviluppo di robot umanoidi. L’integrazione di Rainbow Robotics come sussidiaria di Samsung è prevista per febbraio 2025 e permetterà sinergie tra le due entità, consentendo a Rainbow di ampliare la propria presenza sui mercati internazionali, grazie alla rete globale di Samsung.

Con questo investimento significativo, Rainbow Robotics avrà l’opportunità di espandere la propria portata internazionale. La collaborazione con Samsung offrirà non solo risorse e capacità tecniche, ma anche accesso privilegiato ai mercati esteri, fondamentale per la crescita dell’azienda, che si è affermata come leader nel settore della robotica mobile, sviluppando soluzioni innovative per le sfide della produzione e della logistica. L’acquisizione è in linea con la visione di Samsung di integrare tecnologie robotiche avanzate nel proprio portafoglio. Rainbow Robotics potrà intensificare l’innovazione con progetti mirati alla creazione di robot autonomi e versatili, attuando un’espansione in nuovi mercati attraverso l’uso di tecnologie avanzate, essenziali per la competitività futura.

Jun-ho Oh, co-fondatore di Rainbow Robotics e figura di spicco nel settore, continuerà a rivestire un ruolo chiave all’interno della nuova struttura di Samsung. Samsung ha annunciato che Oh guiderà il neonato Future Robotics Office, un’iniziativa che riporterà direttamente al CEO dell’azienda. La sua esperienza garantirà una continuità nella leadership e nelle visioni innovative di Rainbow. Oh, che era il maggiore azionista di Rainbow Robotics, porterà con sé competenze accumulate nella ricerca avanzata e nello sviluppo della robotica. Come consulente, il suo ruolo sarà cruciale per guidare l’evoluzione tecnologica e i progetti innovativi di Samsung, sostenendo le ambizioni dell’azienda di diventare un leader nel settore.