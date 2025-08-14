Samsonite Neo Flux Spinner – Jungle Green, Stile e Resistenza!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €249.00 – €199.20

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Samsonite Flux & Neo Flux Spinner, (Jungle Green), Neo Flux

Scopri il Neo Flux di Samsonite: il Tuo Compagno di Viaggio Ideale

Presentiamo il Neo Flux, un bagaglio da viaggio leggero e innovativo, realizzato in polipropilene di alta qualità. Questo modello unisce resistenza e stile senza compromettere la praticità, diventando così il compagno perfetto per le tue avventure.

Design Moderno e Funzionale

Il Neo Flux colpisce per i suoi dettagli in argento, le linee lucide alternate e la texture anti-graffio che creano un aspetto elegante e contemporaneo. Grazie alle ruote doppie con assorbimento degli urti e all’impugnatura a doppio tubo, il tuo viaggio sarà un’esperienza senza sforzi.

Interno Intelligentemente Organizzato

L’interno è studiato per offrire il massimo della funzionalità. Con un divisore solido, due tasche a rete nel compartimento superiore e cinghie di compressione nel compartimento inferiore, i tuoi effetti personali rimarranno sempre in ordine e facili da accedere.

Vantaggi Pratici

Capacità Elevata: Ideale per viaggi di una settimana, con un’ottima espansione su tutti i modelli Spinner.

Ideale per viaggi di una settimana, con un’ottima espansione su tutti i modelli Spinner. Sicurezza Integrata: Include un lucchetto a combinazione TSA e un’etichetta identificativa incorporata per viaggiare senza preoccupazioni.

Pronto a Partire?

Con dimensioni di 47 x 32 x 68 cm e un peso di soli 3,4 kg, il Neo Flux è la scelta perfetta per chi cerca un bagaglio pratico, elegante e durevole. Non perdere l’opportunità di rendere ogni tuo viaggio un’esperienza indimenticabile. Scegli il tuo Neo Flux oggi stesso!