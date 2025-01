Samson è un gatto misterioso e la sua storia merita una serie TV crime

Se amate le storie misteriose, quella di Samson vi colpirà: è un gatto col microchip e un passato incredibile. Ritrovato negli Stati Uniti, è registrato nel Regno Unito. Quando i volontari del Sand Springs Animal Welfare in Oklahoma lo hanno accolto, non si aspettavano una storia così sorprendente. Questo felino, grigio e dagli occhi dolci, si presentava in buone condizioni, ma l’incredulità è esplosa quando hanno scoperto che aveva percorso oltre 6400 km, dall’Inghilterra all’America.

Gli operatori si sono chiesti come un gatto potesse viaggiare una distanza così vasta da solo. Dopo aver controllato il suo microchip, hanno scoperto che era registrato in Inghilterra, il che significava che il suo proprietario lo aveva perso. Contattata la padrona, si aspettavano una reazione di gioia, ma la risposta è stata inaspettata: il suo gatto non si era affatto perso, era proprio accanto a lei e non aveva mai lasciato la sua casa. Quindi, chi era il gatto ritrovato in Oklahoma?

Si sospetta che ci sia stato un errore nella registrazione del microchip, forse duplicato da un altro felino. Un’altra possibilità è che Samson avesse effettivamente viaggiato grazie a un proprietario, ora irreperibile. La vera identità del gatto rimane un mistero. Nonostante ciò, è stato messo in adozione e sembra che non ci vorrà molto prima che trovi una nuova famiglia, poiché la sua dolcezza ha già conquistato tutti coloro che lo hanno incontrato. La storia di Samson è un enigma avvolto nel mistero, tipico dei felini.