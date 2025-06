Sampdoria vs Salernitana: Biglietti Falsi e Derby Infuocato

La Sampdoria si prepara ad affrontare l’importante fase dei playout di Serie B contro la Salernitana, ma deve gestire anche problematiche extra-campo. Ieri è iniziata la vendita dei biglietti per la partita di Marassi, con prezzi ridotti voluti dal presidente Manfredi per incentivare i tifosi a riempire lo stadio. Tuttavia, i supporter del Genoa hanno tentato di acquistare numerosi biglietti utilizzando nomi discutibili, con l’obiettivo di limitare la presenza dei sampdoriani al Ferraris.

La lista dei nomi scelti per le registrazioni include figure dall’ambito sportivo e cronachistico, come Franco Scoglio e Michele Misseri, suscitando preoccupazione tra i tifosi blucerchiati. In risposta, il club ha deciso di annullare tali acquisti. L’acquisto di biglietti con identità false può comportare denunce e sanzioni penalmente rilevanti per i trasgressori. La Sampdoria, una volta verificate le identità false, rimetterà i biglietti in vendita, destinandoli a veri tifosi. Il derby di Genova si gioca quindi non solo sul campo, ma anche tra le tribune.

