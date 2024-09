Sampdoria vince contro il Genoa ai rigori

Il 25 settembre 2024, la Sampdoria ha trionfato nel derby ligure contro il Genoa, conquistando l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita, giocata allo stadio ‘Luigi Ferraris’, si è conclusa dopo 90 minuti regolamentari sul punteggio di 1-1, con un finale avvincente ai calci di rigore.

Il match si è aperto con un gol di Andrea Pinamonti per il Genoa, che ha segnato al 9° minuto, portando i rossoblù in vantaggio. Tuttavia, la Sampdoria non si è data per vinta e ha trovato il pareggio grazie a Fabio Borini, che ha siglato il gol dell’1-1 all’83° minuto. La partita è stata caratterizzata da un grande equilibrio, ma ha visto anche un momento critico per i blucerchiati, che hanno terminato la gara in dieci a causa dell’espulsione di Alessio Romagnoli al 92° minuto.

Il vero spettacolo si è poi svolto nella fase dei calci di rigore, dove la Sampdoria si è dimostrata più precisa e, dopo un serrato confronto, ha prevalso con il punteggio di 7-6. Nell’equalizzazione dei tiri dal dischetto, i rossoblù hanno visto sbagliare due dei loro tiratori: Miretti e Zanoli. Al contrario, la Sampdoria ha avuto solo un errore, quello di Benedetti. Il rigore decisivo è stato trasformato da Barreca, che ha mandato i fan blucerchiati in estasi.

Con questa vittoria, la Sampdoria ora si prepara ad affrontare la Roma negli ottavi di finale, in quella che si preannuncia come una sfida imperdibile. La squadra ligure ha dimostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare una formazione di alta caratura come la Roma. Il derby vinto contro il Genoa non solo segna un importante traguardo nella coppa, ma serve anche a dare ulteriore slancio e fiducia al team per il prosieguo della stagione. La Sampdoria, grazie a questa prestazione, si presenta con entusiasmo e ambizione al prossimo turno del torneo.