– Il Milan non si ferma. Ottava vittoria in undici partite per i rossoneri che in questo post-lockdown non hanno ancora perso. Al Ferraris di Genova, a farne le spese è una Sampdoria appagata dalla salvezza e imprecisa sotto porta. Finisce 4-1 per la squadra di Pioli che, grazie a questo successo, chiude il discorso sesto posto, col Napoli lontano 4 lunghezze a un turno dalla fine. A trascinare il diavolo ci ha pensando il solito Ibrahimovic, autore di due gol e un assist per Calhanoglu, nel recupero poker di Leao. Nella ripresa c’è gloria anche per Donnarumma che para il secondo rigore consecutivo dopo quello con l’Atalanta, il quarto in questa stagione.

La cronaca della partita

Tornano Theo Hernande e Bennacer, esordio per Falcone

Pioli ritrova due perdine fondamentali del proprio scacchiere rispetto alla gara contro l’Atalanta. Tornano, infatti, Theo Hernandez e Bennacer. Il francese va a completare il reparto difensivo composto da Calabria, Kjaer e Gabbia, mentre l’algerino va a ricomporre con Kessie la coppia magica del centrocampo rossonero. Davanti il blocco Rebic-Calhanoglu-Saelemaekers alle spalle dell’intoccabile Ibrahimovic. Ranieri lancia per la prima volta in A il terzo portiere, Falcone, che fa il suo esordio a 25 anni. Il tecnico ritrova Bereszynski a sinistra con Colley al centro al fianco di Augello, sulla destra Yoshida. A centrocampo Depaoli, Linetty e Vieira, in attacco Quagliarella, Ramirez e Jankto.

Ibrahimovic accende subito il Milan

Partenza a razzo del Milan che dopo appena 4′ passa in vantaggio con un colpo di testa di Ibrahimovic che finalizza al meglio un traversone dal fondo di sinistra di un ottimo Rebic. Il diavolo insiste e pochi minuti più tardi va vicinissimo al raddoppio prima con Theo Hernandez, poi subito dopo con Calabria, ma in entrambe le occasioni si oppone uno strepitoso Falcone. Il 25enne esordiente blucerchiato salva nuovamente la propria porta al 12′ quando Rebic, lanciato in profondità da Calhanoglu, prova il diagonale col destro trovando la deviazione in angolo. Al quarto d’ora la Samp alza il baricentro e inizia a farsi vedere dalle parti di Donnarumma, senza mai impensierire realmente il portierone rossonero. Alla mezz’ora ancora Milan, ancora con Ibra che col piattone va a colpo sicuro, Yoshida riesce a evitare il gol dello 0-2. Nel finale tensione alle stelle tra Rebic e Ramirez col croato che viene ammonito e di fatto termina qua il campionato. Pioli lo lascia negli spogliatoi dopo l’intervallo e il giallo gli farà saltare l’ultima giornata col Cagliari.

Il diavolo la chiude con Ibra e Calhanoglu

Nella ripresa girandola di cambi da una parte e dall’altra. La Sampdoria potrebbe subito pareggiare i conti con Colley dopo una punizione dal limite di Quagliarella respinta male da Donnarumma, ma il gambiano si coordina male e di testa manda alto sopra la traversa a porta vuota. Gol sbagliato, gol subito, perché sul fronte opposto la serata da dimenticare di Colley si concretizza sul raddoppio del Milan: sponda di Ibra per Calhanoglu, il numero 15 blucerchiato scivola e il turco spinge in scioltezza il pallone in rete. Pasqua annulla per una presunta spinta, ma il Var convalida. Sopra di due gol il diavolo ritrova entusiasmo e poco dopo cala il tris ancora con lo svedese che infila Falcone sul primo palo col piede mancino. I padroni di casa potrebbero accorciare al 78′ con Maroni dal dischetto (fallo di Kjaer su Bertolacci), ma Donnarumma respinge esattamente come cinque giorni fa su Malinovski. All’87’, però, il numero uno ospite deve arrendersi su un bel destro a giro sotto l’incrocio di Askildsen. In pieno recupero bel gol anche per Leao, destro dal limite sul palo più lontano, unica nota positiva del portoghese in una serata decisamente stonata.

SAMPDORIA-MILAN 1-4 (0-1)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley Augello; Depaoli (1′ st Léris), Linetty (29′ st Askildsen), Vieira (29′ st Bertolacci), Jankto; Ramirez (1′ st Maroni); Quagliarella (29′ st Gabbiadini). A disp.: Audero, Bonazzoli, La Gumina, Tonelli, Ferrari, Murru, Rocha. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (17′ st Castillejo), Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié (34′ st Bigilia); Saelemaekers, Calhanoglu (17′ st Bonaventura), Rebic (1′ st Leao); Ibrahimovic (34′ st Paquetà). A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Duarte, Krunic, Laxalt, Maldini. All.: Pioli.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.

MARCATORI: 4′ pt Ibrahimovic (M), 7′ st Calhanoglu (M), 13′ st Ibrahimovic (M), 42′ st Askildsen (S), 47′ st Leao (M).

NOTE: Al 33′ st Maroni (S) ha sbagliato un calcio di rigore (parato). Ammoniti: Bereszynski (S); Rebic (M). Recupero: 4′, 4′.