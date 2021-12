La Lazio batte 3-1 la Sampdoria in un match della 16/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. A decidere il match il gol di Milinkovic-Savic al 7′ e la doppietta di Immobile al 17′ e al 37′. Di Gabbiadini all’89’ il gol della bandiera dei padroni di casa. Al 67′ Milinkovi-Savic espulso per doppia ammonizione. In classifica i biancocelesti agganciano la Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia.