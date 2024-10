Sammy Basso: Il percorso verso la beatificazione del giovane biologo affetto da progeria

La lettera testamento di Sammy Basso, letta durante i suoi funerali, ha toccato profondamente il cuore degli italiani e ha sollecitato richieste affinché il biologo, scomparso a 28 anni per progeria, possa essere dichiarato beato. I funerali si sono svolti a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, con la direzione del vescovo Giuliano Brugnotto, che ha scelto di non tenere un’omelia in favore delle parole scritte da Sammy stesso. Il vescovo ha notato che molti chiedono la sua beatificazione e ha espresso apertura a questa possibilità, pur ricordando il lungo processo che comporta.

Per avviare la causa di beatificazione, è necessaria la cosiddetta “fama di santità”, che richiede evidenze della vita virtuosa del candidato. Qualora l’opinione pubblica si dimostrasse favorevole, si potrebbe procedere al riconoscimento di “Venerabile”, seguito dalla richiesta di beatificazione, che richiede un miracolo avvenuto per intercessione del candidato. Brugnotto ha sottolineato che in questo periodo è emerso il lato spirituale di Sammy, che mostrava una profonda fede cristiana e una straordinaria interiorità. Ha aggiunto di aver riscontrato sui social molteplici attestazioni della sua figura spirituale.

Anche Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha confermato la validità della proposta, sottolineando i significativi messaggi evangelici contenuti nella lettera di Basso. Il sindaco Luigi Pellanda ha affermato che l’intera comunità di Tezze sul Brenta è favorevole alla causa di beatificazione.

Nella sua lettera, Sammy si era preparato ad affrontare la morte, condividendo riflessioni sul significato della vita e dell’amore. Si dichiarava soddisfatto di come aveva vissuto, espresso in maniera sincera: “Voglio che sappiate innanzitutto che ho vissuto la mia vita felicemente”. Un passaggio particolarmente toccante della lettera mette in evidenza la sua visione sull’importanza dell’amore: “La gloria personale, la grandezza, la fama, altro non sono che una cosa passeggera. L’amore che si crea nella vita invece è eterno, poiché Dio solo è eterno, e l’amore ci viene da Dio”. Sammy Basso, essendo stato il paziente con progeria più longevo al mondo, ha lasciato un segno profondo con la sua vita e le sue parole.