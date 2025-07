Sammichele Music Festival 2025: Estate di Musica e Divertimento

Il mondo della musica si prepara a celebrare l’arrivo della quinta edizione del Sammichele Music Festival, un evento che si svolgerà nella splendida Piazza Vittorio Veneto. Le date da segnare sul calendario sono il 12, 19 e 26 luglio e il 2 agosto 2025, con un programma che promette di attrarre appassionati di ogni età.

Il festival, organizzato dal Comune di Sammichele di Bari con il supporto della Regione Puglia e Pugliapromozione, ospiterà artisti di grande prestigio e talenti emergenti. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a esibizioni di Fabio Rovazzi, il 12 luglio, noto per i suoi successi radiofonici; il 19 luglio sarà la volta di Cristina D’Avena, icona delle sigle dei cartoni animati; il 26 luglio si esibirà Fabrizio Moro, cantautore ed ex vincitore del Festival di Sanremo; infine, il 2 agosto chiuderanno la rassegna i Ricchi e Poveri, storici interpreti della musica italiana.

Oltre all’offerta musicale, il festival arricchisce l’esperienza dei partecipanti con una varietà di specialità gastronomiche da gustare nel suggestivo centro storico del paese. L’atmosfera di convivialità e divertimento sarà garantita, rendendo l’evento un’occasione ideale non solo per gli amanti della musica, ma anche per le famiglie. Con il suo mix di cultura, spettacolo e enogastronomia, il Sammichele Music Festival si conferma come uno dei principali eventi estivi nella regione.