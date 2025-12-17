17.6 C
Samira Lui svela la sua vita privata in Italia

Samira Lui, diventata un volto centrale di Mediaset e della TV italiana, si apre sulla sua vita privata in una nuova intervista. Il successo di La ruota della fortuna, dove è valletta insieme a Gerry Scotti, le ha permesso di ottenere questo posto importante. In precedenza, si era già fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando al Grande Fratello, anche se la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia era durata poco.

Samira Lui è ora una valletta affermata nel game show dell’access prime time di Canale 5, con oltre 5 milioni di telespettatori. In una nuova intervista sul settimanale Chi, tocca il tasto del Festival di Sanremo, dove era stata ipotizzata come possibile valletta di Carlo Conti. Tuttavia, la stessa Lui conferma di non aver avuto nessun contatto in merito e afferma che “il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”.

La showgirl è già soddisfatta del suo lavoro nel game show e non ha intenzione di cambiare. Inoltre, parla anche della sua vita privata, confermando di essere fidanzata con Luigi Punzo dal 2019. Sebbene i due siano una coppia stabile, Samira non ha ancora intenzione di sposarsi, poiché vuole prima avere una casa e un lavoro stabile. Solo dopo aver raggiunto questa stabilità, sarà pronta a pensare a matrimonio e figli. Al momento, si concentra sulla sua carriera televisiva e sulla costruzione di basi solide per la sua famiglia.

