Samira Lui sposa Luigi Punzo, Gerry Scotti sarà testimone

Samira Lui, la showgirl che ha conquistato il pubblico con La Ruota della Fortuna, sta per sposarsi. L’indiscrezione è stata lanciata dal magazine Diva e Donna, che ha dedicato la copertina della sua ultima edizione a lei e al suo compagno, Luigi Punzo. Secondo la rivista, Gerry Scotti avrà un ruolo importante nel matrimonio, essendo stato scelto come testimone di nozze dalla 27enne, il quale ha già accettato di accompagnare Samira all’altare.

Diva e Donna ha sottolineato: “Arriva il giorno più atteso, nozze con Luigi. Zio Gerry fa il testimone.” Ora non resta che attendere conferme ufficiali. È noto che Scotti e Samira condividono un ottimo rapporto sia professionale che personale. In una recente intervista, la showgirl ha rivelato che per lei assistere Gerry mentre lavora è un’ottima scuola. Ha aggiunto che tra loro c’è stata subito una sintonia lavorativa e che dietro le quinte si divertono a scherzare insieme. Scotti ha confermato che Samira è una ragazza “bella, perbene e capace”.

Samira e Luigi Punzo sono una coppia consolidata, insieme da sette anni. Lui, anch’esso 27enne, è un ex modello e ora gestisce un’attività nel settore dell’organizzazione di eventi di lusso. La loro storia è iniziata a Formentera durante una vacanza di Samira e un evento che Luigi stava preparando. La showgirl ha descritto il compagno come “un ragazzo d’oro” che la fa sentire amata e rispettata, senza gelosie. Samira ha sempre dichiarato di voler sposare Luigi e avere figli, e ora sembra che il primo passo verso questo sogno stia per diventare realtà, con Gerry Scotti come testimone.