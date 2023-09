Samira Lui è una delle poche vippone di questa edizione del Grande Fratello (ok, nessuno la conosce, ma il suo curriculum televisivo è breve ma variegato: Miss Italia, L’Eredità, Tale e Quale Show); e parlando con i suoi coinquilini non famosi ha criticato i concorrenti che hanno partecipato alla scorsa edizione Vip. “Loro litigavano sempre per le stesse cose: non volevano cucinare, non volevano lavare i piatti, non volevano sistemare…”.

Dello stesso parere di Samira Lui anche Giuseppe Garibaldi che ha aggiunto: “Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e il papà a casa che li lavavano” e Anita Olivieri: “Ragazzi, secondo me erano persone molto diverse da noi”.

Samira Lui critica i vipponi della scorsa edizione, Antonella Fiordelisi replica

Nessuno dei concorrenti ha mai fatto alcun nome e la conversazione è rimasta molto superficiale su quanto i passati vipponi fossero più viziati e pretenziosi di loro. Il video di questa conversazione ha fatto il giro del web ed è arrivato anche ad Antonella Fiordelisi che ha voluto dire la sua: “Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni”.

Considerando che Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sono due perfetti sconosciuti, la “finta umile” a cui ha alluso Antonella Fiordelisi è Samira Lui? E se sì, spillaci questo tea, Antonella.

Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni✨ — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) September 12, 2023

FOTO | Endemol Shine Italy