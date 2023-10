Samira confessa l’interesse per un gieffino (ma è fidanzata)

Fin dalle prime ore in cui ha messo piede nella casa del Grande Fratello, Samira Lui ha subito messo in chiaro di esser fidanzatissima (il compagno si chiama Luigi Punzo e fa il modello). Giuseppe Garibaldi ha comunque dichiarato di trovare bellissima la coinquilina e in maniera ironica l’ha corteggiata. Corteggiamento non proprio gradito dalla gieffina, che fino a due o tre giorni fa si lamentava con le amiche proprio degli atteggiamenti di Giuseppe. Le cose però sono cambiate nelle ultime 24 ore, sarà che Garibaldi si è avvicinato a Betarice Luzzi, saranno le emozioni, o più semplicemente i pochi spazi riservati alla Lui nelle puntate del GF.

Ieri sera infatti la showgirl ha rivelato ad Anita, Angelica, Valentina e Letizia di avere un certo interesse per Garibaldi. Le ragazze sono rimaste spiazzate: “Ma dici davvero? Oddio ma Giuseppe?! Aaah… non ci credo, incredibile. Non ce lo aspettavamo proprio siamo scioccobasite. Ma ti piace tanto?“.

Apprezzabile l’impegno per non rimanere una comodina, ma va migliorata la recitazione. Le storie alchemiche e i triangoli vanno saputi fare: citofonare Alex e Soleil.

Mi dispiace ma io adesso che Samira gli piaccia Giuseppe non ci credo neanche se lo vedo, fino a una settimana fa diceva che era innamorata del ragazzo fuori e adesso tutto ad un tratto scope che gli piace Giuseppe 🤡🤡🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/G6YJsRPETU — AnDrEA (@andrea9737268) October 7, 2023

Samira Lui e l’amore per il fidanzato.

“Sì sono molto innamorata di lui. – ha dichiarato due giorni fa Samira – Se qui dentro mi scoppiasse un amore dentro al reality? Io lo respingerei, lo scaccerei di sicuro. Anche se folle? A parte è strano pensare se mi scoppia qualcosa perché sono innamorata. Però lo respingerei perché questo è un contesto molto forzato e non è la realtà. Se ci fosse uno che mi facesse battere il cuore? Oddio è difficile risponderti. Non mi è mai capitato e quindi non so risponderti. Così su due piedi non saprei. Io mi sento talmente fortunata che respingerei tutto. Lui per me è la persona giusta e che si incastra benissimo. Quindi adesso ti dico di no, che non porterei avanti un’altra relazione”.

