Sameants – Supporto da parete per Echo Dot 2 Generazione (non per Echo Dot e Echo Dot 3rd Gen), presa salvaspazio per altoparlanti Smart Home senza cavi o viti ingombranti con cavo USB, bianco

Mantiene l’altoparlante su una superficie verticale come la parete, l’armadio o qualsiasi altro luogo desiderato, in modo da poter godere meglio del suono e sentire il comando in modo più efficace. La qualità del suono non è più compromessa dal mobile. Perfetto per il vostro altoparlante a casa.Mantiene l’altoparlante su una superficie verticale come la parete, l’armadio o qualsiasi altro luogo desiderato, in modo da poter godere meglio del suono e sentire il comando in modo più efficace. La qualità del suono non è più compromessa dal mobile. Salvaspazio e senza grovigli di cavi

Il funzionamento del vostro altoparlante domestico occupa meno spazio, non è necessario alcun fastidioso cavo di ricarica o spazio su comodini o tavolini. Ora tutto è pulito e moderno. Facile da installare.

Basta collegare l’alimentatore del vostro altoparlante alla presa di corrente, collegare il dispositivo al supporto e utilizzare il cavo corto in dotazione per inserire il punto nell’alimentatore. Il pois non è più un ostacolo, pronto per l’uso. Particolarità:

Perfetta per Dot 2. generazione, i tasti del dispositivo restano accessibili.

Un gancio da parete ben funzionante consente il pieno utilizzo di altre prese.

L’elegante guarnizione in gomma blu aiuta a impugnare meglio l’alimentatore.

✦ Distanziatore a forma di mezzaluna sul retro del supporto per fissare l’altoparlante alla parete.

Adatto per entrambe le prese orizzontali e verticali. Contenuto della confezione:

1 supporto da parete.

1 cavo di ricarica corto.

1 manuale di istruzioni (lingua italiana non garantita).



【 Mettete in ordine 】 utilizzate il nostro cavo di ricarica, perché il cavo di ricarica originale non è adatto. Basta dire addio ai cavi lunghi e disordinati che si trovano dietro il pois. Si risparmia più spazio e tutto sembra molto pulito con il nostro cavo corto in dotazione.Facile da usare e con buone funzioni: facile da installare, non è necessario praticare fori o viti. È possibile installare l’altoparlante alla parete in pochi secondi; funziona con prese verticali e orizzontali ed è ideale per cucina, studio, soggiorno, bagno e camera da letto.Sicuro e stabile: la speciale guarnizione in gomma blu antiscivolo assicura che il gancio si adatti perfettamente al connettore a parete e il dispositivo sia fissato saldamente alla parete.【 grande compagno 】 mantiene l’altoparlante verticale alla parete e lo fa cantare più forte quando vi trovate, invece di uscire dalla posizione piatta sulla schiena, per offrirvi una buona esperienza audio.

