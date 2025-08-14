Sambenedettese verso la Serie C: il futuro del club con Massi

Il presidente Vittorio Massi ha recentemente esordito con la Sambenedettese in Serie C, riportando il club tra i professionisti dopo molti anni. Questo salto rappresenta una sfida enorme dal punto di vista dirigenziale.

Massi ha spiegato che il lavoro di programmazione è cruciale, richiedendo professionisti esperti in ogni settore. La Sambenedettese ha beneficiato di un vantaggio rispetto ai rivali, avendo iniziato a pianificare la stagione già durante l’ultima in Serie D. Questo approccio ha reso la transizione più agevole, contrariamente a molte altre squadre in Lega Pro che stanno affrontando difficoltà simili.

Negli ultimi anni, la mancanza di programmazione ha penalizzato il calcio marchigiano, con storiche piazze come Ancona che sono scomparse. Tuttavia, il ritorno della Samb offre nuovo slancio ai tifosi. Massi ha citato anche la crescita di Pesaro e il lavoro di Ascoli, che sta investendo per migliorare le proprie strutture.

Le infrastrutture, secondo il presidente, sono fondamentali per il successo delle squadre e il ritorno nelle serie superiori. È necessario che i Comuni e le istituzioni collaborino per risolvere le problematiche attuali e sostenere i club.

Infine, Massi ha affrontato il tema degli orari delle partite in Lega Pro, che spesso complicano la partecipazione dei tifosi. Nonostante ciò, crede che la visibilità offerta da trasmissioni televisive rappresenti un’opportunità importante per il campionato.

Il presidente sogna di rendere felice la comunità di San Benedetto del Tronto, cercando di far sentire i tifosi fieri del lavoro svolto dalla società.