SAMARA JOY: il nuovissimo album “Portrait” è un inesauribile fonte di ispirazione

Samara Joy pubblica il suo nuovo album “Portrait” su etichetta Verve Records, dopo un intenso anno di tour mondiale. Questo progetto, che segue il suo acclamato album del 2022 “Linger Awhile”, riflette la crescita di Joy non solo come cantante, ma anche come autrice, arrangiatrice e leader della band. Joy descrive il progetto come un pozzo di ispirazione, influenzato da molteplici correnti musicali, coinvolgendo otto musicisti con background diversi, tutti impegnati nella creazione di un sound unico e personale.

L’album, co-prodotto da Joy e dal trombettista Brian Lynch, include otto brani che evidenziano la solidità degli arrangiamenti e la chimica telepatica sviluppata con i membri della band durante i tour. Questa band ‘egualitaria’ comprende trombettista Jason Charos, trombonista Donavan Austin, sassofonisti David Mason e Kendric McCallister, pianista Connor Rohrer, bassista Felix Moseholm e batterista Evan Sherman. Joy occupa una posizione poliedrica, bilanciando il ruolo di cantante solista con contributi al suono complessivo dell’ensemble.

Le registrazioni dell’album sono state realizzate in sedute dirette, con un massimo di due o tre versioni per brano, presso il prestigioso Van Gelder Studio. “Portrait” evidenzia l’abilità di Joy come paroliere, con testi che si integrano perfettamente in arrangiamenti di brani di Charles Mingus, Sun Ra e in omaggio al suo mentore Barry Harris. L’album include anche intense interpretazioni di standard jazz come “You Stepped Out of a Dream” e “Autumn Nocturne”.

Samara Joy esprime il desiderio che gli ascoltatori riconoscano il suo ruolo di musicista all’interno della band, affermando: “Spero che gli ascoltatori notino che anche io sono una musicista”. Il progetto è stato concepito con l’intento di approfondire e valorizzare le diverse voci musicali e le esperienze personali dei membri della band, creando un’opera che è il risultato di un’intensa collaborazione e sperimentazione.

“Portrait” rappresenta quindi un momento significativo nella carriera di Samara Joy, unendo talento e innovazione in un’opera che promette di lasciare un segno nel panorama musicale contemporaneo.