Recentemente su internet si è diffuso un video che ha commosso tutti. La protagonista è una cagnolina salvata da un rifugio di nome Samantha che gioca e si prende cura di alcuni giocattoli come se fossero vivi. Successivamente si è scoperto che si comportava così con quegli oggetti perché aveva perso tutti i suoi cuccioli e voleva sostituirli in qualche modo. Una scena davvero straziante.

I volontari del rifugio Viva Bicho Santos salvano decine di cani ogni settimana, ma quello che abbiamo deciso di raccontarvi oggi aveva qualcosa di particolare.

Loro avevano trovato questa cagnolina incinta, che hanno chiamato poi Samantha, in condizioni pietose per strada. Hanno tentato di curarla e aiutarla in tutti i modi, ma lei era troppo debole per portare a termine la gravidanza e alla fine ha perso tutti i suoi cuccioli.

Un trauma devastante per la cucciola, che a quel punto si stava letteralmente lasciando andare alla morte. Così i volontari hanno tentato di risollevare il suo umore regalandole tanti giocattoli con cui giocare.

Ma quando li ha visti, la cagnolina li ha presi e li ha portati nel suo letto. Dopodiché ha iniziato a dare a quegli oggetti tutto il calore tipico di una madre verso i suoi figli. Con la differenza che loro non avrebbero mai restituito nulla a lei, e quindi il suo cuore si sarebbe frantumato sempre di più.

Samantha ritrova la felicità

Vederla assumere quel comportamento era la cosa più devastante che i volontari avessero mai visto. Così hanno pensato a lungo e cercato una soluzione per curare il suo cuore ferito.

Quella soluzione si chiamava Sara, aveva quattro zampe e una coda scodinzolante. Lei era stata salvata a sua volta da una situazione difficile, ma era piccola e inesperta. Necessitava quindi di qualcuno che la guidasse nella sua nuova vita. E chi di più adatto di Samantha per questo compito?

I volontari hanno organizzato un incontro tra le due cucciole e, con grande stupore, si sono unite come le due metà perfette di una sola mela.

Sara aveva trovato la sua guida perfetta, mentre Sam aveva trovato qualcuno a cui dare tutto il suo amore materno rimasto recondito per troppo tempo.

Le due cucciole sono diventate inseparabili fin da subito ed ora sono l’anima del rifugio. I volontari faranno di tutto per trovare una famiglia amorevole disposta ad adottarle entrambe.