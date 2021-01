Ieri sera al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha avuto l’opportunità di incontrare suo padre che – nonostante l’affetto che prova nei suoi confronti – non ha mai accettato pienamente la sua omosessualità.

“Non sono chiuso, ma la famiglia per me è tutto. Si tratta della base della sopravvivenza della specie. Avrei voluto che lui continuasse la specie umana”.

L’incontro fra il padre anziano e Giacomo Urtis, tuttavia, si è concluso con un abbraccio e la speranza che col tempo possa capire che non c’è niente di innaturale nell’omosessualità. Una mentalità, quella dell’uomo, retrograda ed omofoba, che purtroppo hanno molti suoi coetanei (ma non tutti, per fortuna, dato che esistono ottantenni super friendly).

Samantha De Grenet, lo sfogo sul padre di Giacomo Urtis

Quel che ha fatto storcere il naso ai più è il discorso che Samantha De Grenet ha fatto in merito all’incontro fra Giacomo Urtis e suo padre, arrivando in qualche modo a “giustificare” il pensiero dell’uomo, parlando addirittura di “famiglia regolare”.

“Il padre ha fatto un discorso che io posso comprendere, per l’età che ha, è normale che un genitore se vede felice un figlio è felice, però se uno potesse scegliere, un uomo di quell’epoca là, di quegli anni là, è ovvio che vorrebbe un figlio sposato REGOLARE, con una famiglia REGOLARE senza avere problemi”.

Samantha: “Se uno potesse scegliere è ovvio che un uomo di quell’epoca vorrebbe un figlio REGOLARE, con una famiglia REGOLARE senza altri PROBLEMI”. Eccoci qui che i nodi vengono al pettine.

Allora dicci cara, cosa definisci REGOLARE? #tzvip #sovip pic.twitter.com/GdMD5WI6mV — Ginevra (@Ginginnigin) January 5, 2021

Parole che feriscono perché a farle non è un uomo di 80 anni, ma una donna di 50, che dovrebbe sapere che non esiste la “famiglia regolare” e che se quelle omosessuali riscontrano vari “problemi” nella vita di tutti i giorni, è proprio a causa di persone omofobe che le fanno sentire in difetto o sbagliate.