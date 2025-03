Samantha de Grenet si emoziona a Verissimo: “Io come Cristicchi”

Non solo Elodie e Rocco Hunt, ma anche Samantha de Grenet è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Durante l’intervista, la showgirl si è commossa vedendo le immagini dei suoi genitori e ha raccontato come sua madre “sia tornata un po’ bambina”, costringendola a prendersi cura di lei. Ha condiviso i video messaggi di familiari e dell’amica Angela Melillo, menzionando anche Simone Cristicchi, il quale ha chiarito che sua madre non soffre di Alzheimer.

Samantha ha descritto la situazione con grande emotività: “La vita è fatta di alti e bassi e ho sempre cercato di affrontare tutto un passo alla volta. Il coraggio l’ho trovato nella mia famiglia. Non mi ero promessa di non piangere, perché quando si parla di emozioni è normale lasciarsi andare”. Ha sottolineato di sentirsi come “la mamma della mia mamma”, riferendosi ai cambiamenti nel rapporto. Ha raccontato che sua madre, in passato una grande mamma e una donna in carriera, ora presenta comportamenti capricciosi e infantili.

I problemi di salute di sua madre sono iniziati nel 2023, con una polmonite bilaterale che ha portato a complicazioni e a difficoltà nelle attività quotidiane. Nonostante le sfide, ha affermato di non essere sola, potendo contare sui suoi fratelli per condividere il dolore. Anche se riconoscono di essere diversi, su queste tematiche si uniscono come un fronte comune. Samantha ha concluso parlando dell’amore e della pazienza del padre, che rappresenta la vera essenza dell’amore in famiglia.