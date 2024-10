Samantha De Grenet si commuove a Verissimo: ‘Sono una madre imperfetta’

Samantha De Grenet, showgirl e conduttrice, è stata ospite a Verissimo dove ha rivelato le sue paure, i legami familiari e il suo profondo amore per il figlio Brando. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin il 26 ottobre, ha affrontato temi personali, incluso il suo percorso di vita e le sfide da madre. De Grenet ha condiviso quanto le sia caro il rapporto con Brando, sottolineando la sua capacità di essere un genitore positivo e comprensivo: “Sono una mamma super felice perché Brando sin da piccolo ha imparato a confidarsi.” La presenza del figlio durante l’intervista ha reso il momento ancora più emozionante.

Nel dialogo, Samantha ha anche parlato dell’importanza della condivisione nella vita di Brando e ha espresso il desiderio di conoscere i suoi amici e fidanzate. Ha enfatizzato che è fondamentale per lei che Brando si senta libero di portare le persone a casa, spiegando che questo crea una connessione più profonda e sicura.

Un momento critico che ha affrontato è stato l’incidente di Brando in palestra, durante il quale ha subìto una frattura di due vertebre. De Grenet, commossa, ha ricordato il momento in cui ha ricevuto la notizia dell’infortunio: “Mi ero appena operata al menisco…mi chiama e mi dice che Brando si è fatto male.” La showgirl ha descritto le sue preoccupazioni e la paura che ha provato e come avrebbero potuto verificarsi complicazioni più gravi. Fortunatamente, le vertebre interessate non erano tra le più critiche, e dopo una TAC, si sono rivelate meno gravi del previsto.

Attualmente, Brando sta seguendo un trattamento di fisioterapia, e nonostante il percorso di recupero, Samantha è grata per la situazione in cui si trovano, riconoscendo che le cose avrebbero potuto andare peggio. In generale, la De Grenet ha dimostrato il suo lato più vulnerabile, mettendo in mostra una madre premurosa e forte, capace di esprimere sentimenti profondi e complessi legati alla famiglia e alla genitorialità.