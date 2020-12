Nuova squalifica in arrivo al Grande Fratello Vip? Forse sì. Oggi Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno litigato per una teglia del forno. Le due poco dopo hanno provato a chiarirsi, peggiorando però la già difficile situazione.

SDG: “sei na fatica Stefania” Stefania: “Io sò na fatica perchè dico quello che penso. Non decidi tu i motivi delle nomination” SDG:”Io non parlo con le persone come te” Stefania:”Perchè sei abituata a parlare con chi ti da ragione. Te ne vai perchè non reggi il confronto” #GFVIP pic.twitter.com/EVmlZWATn3

Il peggio è arrivato quando la De Grenet si è appartata con Sonia Lorenzini ed ha detto cose davvero gravi contro la sua coinquilina. Samantha ha dichiarato che avrebbe voluto mettere le mani al collo a Stefania e che avrebbe voluto ucciderla. Ovviamente si tratta di uno sfogo in un momento di rabbia, siamo tutti sicuri che la De Grenet non sia una folle, ma sono comunque parole troppo pesanti da usare verso un’altra persona. Mi spiace perché Samantha è un personaggio perfetto per il GF Vip ed ha già creato delle dinamiche, ma purtroppo credo che la squalifica sarà inevitabile.

“Le sarei saltata al collo. Forse tu non hai capito come sono io. Se una persona si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Da quando sono entrata che mi rompe le scatole dai.

Quella non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”.