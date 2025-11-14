Samantha de Grenet racconta la sua esperienza a Sanremo

Samantha de Grenet ha rivelato di essere stata contattata da Pippo Baudo per partecipare al Festival di Sanremo, insieme a Valeria Mazza. Tuttavia, la scelta finale è caduta su Sabrina Ferilli. Queste dichiarazioni sono emerse durante un’intervista con Monica Setta, trasmessa su Rai 2.

Durante la conversazione, de Grenet ha condiviso anche un momento personale difficile, parlando della perdita di un bambino dal suo primo matrimonio, che è durato poco. La conduttrice ha spiegato che, inizialmente, pensavano di essere innamorati, ma in realtà erano solo uniti dal dolore per l’esperienza traumatica vissuta.

Oggi, Samantha de Grenet ha ritrovato la felicità accanto a Luca Barbato, con cui si è sposata nel settembre scorso. Da questa nuova unione è nato Brando, il suo unico e amato figlio.