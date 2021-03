Samantha De Grenet e Antonella Elia proprio non si sopportano e tra loro è scoppiata una catfight anche durante la semifinale del GF Vip. Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha chiesto all’ex gieffina in che rapporti è adesso con l’opinionista del reality. Pare che nulla sia cambiato e che le due continuino a non parlarsi.

“Le ho detto ‘una tigre non si gira per l’abbaiare di un cane’. Se la sento? Ma assolutamente no. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo alla grandissima. Sono certa che continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti con lei, non mi interessa. Credo che quello che è accaduto in diretta tv sia molto grave. A prescindere dalla malattia non si attaccano cos’ì gratuitamente le persone. Un conto è esprimere un parare, un altro è offendere. Non sarei disposta a parlarci, non voglio. Dopo il fatto, Alfonso mi ha chiesto scusa e ha tentato di farmi chiedere scusa da lei e invece Antonella ha continuato ad andarmi contro.

Cosa mi ha dato più fastidio? Lei! Solo attacchi e cattiverie gratuite nei miei confronti da parte di quella signora. Per non uscirne male mi sono detta ‘conta fino a 10 e rilassati’.

Se voglio dirle qualcosa? Zero! Le signore sanno quando stare in silenzio e oggi non voglio dirle proprio nulla”.