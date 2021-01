Dal gorgonzola al deodorante, Samantha De Grenet non s’è lasciata scappare niente.

Altro che regina del gorgonzola, Samantha De Grenet nel corso della sua trentennale carriera da modella, presentatrice e showgirl televisiva, ci ha regalato numerosi spot pubblicitari che – se visti oggi – fanno gridare ad alta voce:



Dal già citato spot del gorgonzola del 2000, in cui si vede la De Grenet ad una festa mentre assaggia il formaggio cremoso inzuppandoci il dito dentro (ed attirando le attenzioni di un facoltoso uomo), a quello datato 1990 del Duplo. In questa occasione Samantha De Grenet risponde alla domanda allusiva del suo amico “Golosa, eh?”, sottolineando come il Duplo sia uno snack che “va giù che è un piacere”.

“Macché golosa, Duplo è uno snack molto speciale! Uno: è proprio buono; due: va già che è un piacere; tre: mi sento leggera ed in forma!”.

Nel 1993, invece, è la volta della pasta Le Emiliane, spot girato in collaborazione con Alberto Tomba. “Alberto, dimmi qualcosa” gli chiede Samantha De Grenet, “Qualcosa che ti piace” insiste infilandosi in bocca una forchettata di pasta.

Un po’ più soft e meno ammiccante, ma pur sempre super trash, lo spot pubblicitario girato l’anno successivo (nel 1994) del deodorante Lycia Persona. In questo si vede Samantha De Grenet sedersi su un panchina dopo una corsa e chiedere all’amica: “Che sudata! Ma che deodorante usi adesso?”, concludendo con “Si sente che non si sente!”.

Al Grande Fratello Vip lo spot del gorgonzola è stato tirato in ballo da Antonella Elia durante un loro scontro, ricordandole come sia stata testimonial di quel formaggio per ben due anni.

“Sei la regina del gorgonzola, il massimo della tua carriera è aver fatto la regina del gorgonzola per due anni”!