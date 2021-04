Forse abbiamo risolto il giallo dietro alla presunta frecciatina di Samantha De Grenet a Stefania Orlando. Il settimanale Mio ha intervistato “la Regina del Gorgonzola” e tra le tante domande le hanno chiesto se davvero fosse mai stata gelosa del rapporto tra Tommaso Zorzi e la Orlando.

Samantha non solo ha smentito, ma avrebbe chiuso la risposta con una shade velenosa in pieno stile Mariah Carey: “Non so chi sia Stefania Orlando“. L’ex gieffina poi se l’è presa con i siti di gossip che hanno ripreso questa frase. Adesso abbiamo capito il motivo.

Ieri ospite a Domenica Live la De Grenet ha rivelato di non aver mai detto di non conoscere la collega.

“Barbara tu mi devi stare un po’ più vicina. Io sono davvero contenta che mi hai invitato e chiesto questa cosa. Perché io oggi ho chiamato Stefania e abbiamo parlato. La verità è che questa roba qua io non l’ho detta, ma assolutamente no. Anche perché io con Stefania mi sono frequentata per un sacco di tempo. Perché non è colpa dei social o dei siti, è uscito tutto su un giornale. Poi è stato fatto un richiamo in copertina.

Non l’ho detto, onestamente non l’ho mai detto. Quando mi è stato chiesto il mio rapporto con la Orlando e gli altri concorrenti ho risposto che il GF per me è finito. – ha concluso Samantha De Grenet – Io so bene chi è Stefania, lei è intelligente in gamba. Sia dentro che fuori dalla casa quello che dovevamo dirci ce lo siamo sempre dette”.