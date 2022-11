Samantha De Grenet e il tumore: “Mi chiudevo in bagno a piangere”

Samantha De Grenet è stata ospite lo scorso fine settimana a Verissimo da Silvia Toffanin. Una chiacchierata cordiale tra due amiche ma tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare quello della malattia che l’ha colpita nel 2018.

Samantha ne aveva parlato per la prima volta due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Confidandosi con Dayane Mello disse di aver avuto un tumore al seno. “Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Andai a fare un controllo e la diagnosi fu un pugno in faccia” – le parole che disse al GF.

Questo fine settimana a Verissimo ha avuto modo di tornare su quei momenti brutti della sua vita.

“Quando si parla di tumore, si racconta quello che accade fisicamente mentre quello di cui si parla poco è tutta la parte psicologica, che a volte è anche difficile da spiegare. Il corpo cambia, il modo in cui affronti la vota cambia, non ti guardi più allo specchio, perché quello che vedi non ti piace, non ti riconosci e non ti vuoi accettare” – la sua confessione a Silvia Toffanin.

Samantha ha raccontato anche i suoi momenti più difficili della convivenza con la malattia, come quando si chiudeva in bagno a piangere per non far star male le persone che gli stavano accanto.

“Le persone accanto a te subiscono i tuoi sbalzi d’umore, le tue tristezze, anche se tu cerchi in tutti i modi di nasconderle, ma non è che puoi farlo tutto il giorno così ti chiudi in bagno a piangere, poi esci e vai avanti”.

Ora la situazione è migliore anche se Samantha dovrà sottoporsi a delle terapie ancora per alcuni anni. “Ho imparato ad accettarmi, anche il pensiero di avere un corpo diverso da quello che avevo prima. Oggi mi guardo e mi sento una persona vera e questo per me è fondamentale” – ha detto.