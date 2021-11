Samantha De Grenet ha deciso di dire la sua sulla polemica della settimana esprimendo solidarietà ad Alfonso Signorini in merito alla frase sull’aborto. Ovviamente non sono stupito.

“Solidarietà ad Alfonso Signorini che in questi giorni viene attaccato duramente sui social per avere espresso la sua, e dico SUA, opinione sull’aborto. Ora questa può essere condivisibile o no, ma va rispettata! L’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto di ogni donna sancito dal ordinamento del nostro paese che è stato conquistato con non poca fatica, ma questo non deve essere strumentalizzato per attaccare un presentatore o il suo programma solo perché ha espresso la propria idea. La libertà di parola è considerata, nel mondo moderno, un concetto basilare nelle democrazie liberali… diritto alla libertà di parola va rispettato fin quando non vi è incitamento all’odio”.