Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne e nonostante sia stata presentata come una “tronista normale della porta accanto” la ragazza già in passato aveva dimostrato di avere velleità artistiche partecipando, in qualità di attrice, ad un episodio di Alta Infedeltà di Real Time.

“Cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…”.

Nulla di male, ci mancherebbe, ma questa passione per la recitazione è stata stranamente omessa durante il provino per Uomini e Donne. Come mai?

Ad accorgersi di questa cosa è stato il portale VeryInutilPeople, che ha così scritto:

“Nelle ultime ore, però, la trasparenza di Samantha è stata messa in dubbio da alcuni utenti. La Curcio, infatti, il 14 marzo del lontano 2017 ha partecipato ad Alta Infedeltà, noto programma di Real Time in cui vengono messi in scena tradimenti coniugali”.

Pubblicando successivamente anche alcune foto.

“L’episodio in questione è il settimo della stagione 4 e si intitola La mia miglior nemica (puoi vederlo in streaming su Discovery+). Nella puntata Samantha veste i panni di Barbara, aspirante modella con un debole per gli uomini impegnati. Stando alla trama la 25enne vive a Roma e condivide un appartamento con Matilde, studentessa di biologia che col tempo è diventata la sua migliore amica. Barbara finisce per invaghirsi di Francesco, fidanzato della coinquilina, e il tradimento farà scoppiare la coppia e metterà in crisi l’amicizia tra le due”.

Ecco Samantha “Barbara” ad Alta Infedeltà:

Ecco come il web ha reagito a questa notizia:

sami ama secondo me ti conviene tornare a fare alta infedeltà fidati #uominiedonne — anche meno 👌 (@tapijindercu) March 4, 2021

Io ancora scioccata dopo che ho scoperto che Samantha ha partecipato ad alta infedeltà #uominiedonne pic.twitter.com/2UXq6IFPup — MADE IN THE AM (@1Dthanktoexist) March 4, 2021