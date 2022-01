È arrivato a Bologna, dopo l’estradizione dalla Francia, Danish Hasnain, lo zio di Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dopo che si era opposta a un matrimonio combinato. L’uomo è accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della giovane, in concorso con i cugini. L’indiziato è giunto alle 13 circa all’aeroporto di Bologna dove è stato prelevato dai militari del Nucleo Investigativo per essere trasferito nella Casa Circondariale di Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria.