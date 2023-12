Saman Abbas, legale di un cugino: "Dopo assoluzione ci siamo abbracciati" – Video

Alla lettura della sentenza che ha assolto entrambi i cugini di Saman Abbas per l’omicidio, avvenuto a Novellara nel 2021, un lungo abbraccio ha legato Nomanulaq Nomanoulaq e il suo avvocato difensore Luigi Scarcella. “È stato il minimo” commenta alla lettura della sentenza l’avvocato Luigi Scarcella, difensore del cugino di Saman Abbas, assolto insieme all’altro cugino per l’omicidio di Saman Abbas. “Abbiamo cercato di contenerci per quanto possibile perché è stato un lavoro faticoso – spiega – un processo lungo cominciato nel giugno 2021 e siamo arrivati a dicembre 2023. Quell’abbraccio significa la fine di un percorso, di cui abbiamo accolto il risultato nel quale auspicavamo. Sono stato sempre ottimista, già all’esito dell’udienza preliminare avevo detto ‘finalmente inizia il processo’. Ero convinto che durante l’istruttoria dibattimentale saremmo riusciti a dimostrare l’estraneità di Nomanulaq Nomanulaq, lo stesso vale per Ikram Ijaz e oggi abbiamo raccolto quel risultato all’epoca solo sperato”.