Saman Abbas, in appello ergastolo per i genitori. Pena massima anche per i cugini, 22 anni allo zio

Saman Abbas è stata assassinata dalla sua famiglia. Il 18 aprile, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. In primo grado, i cugini erano stati assolti. Saman, una ragazza di 18 anni di origine pakistana, è stata uccisa a Novellara, provincia di Reggio Emilia, nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio 2021.

La Corte ha accolto parzialmente la richiesta della Procura generale, condannando lo zio della ragazza, Danish Hasnain, a 22 anni di carcere, in aumento rispetto ai 14 anni ricevuti in primo grado. Le aggravanti di premeditazione sono state riconosciute per i genitori e i cugini. La Procura generale ha definito la sentenza come coerente con la loro ricostruzione dei fatti. L’avvocato generale dello Stato di Bologna, Ciro Cascone, ha affermato che la decisione riflette ciò che era stato sostenuto dopo la prima sentenza.

Le evidenze probatorie hanno confermato la posizione della Procura, evidenziando motivazioni futili e abietti comportamenti da parte della famiglia. La condanna all’ergastolo per i genitori, insieme alle pene per i cugini, sottolinea la gravità del crimine e l’intento premeditato. La vicenda di Saman Abbas ha suscitato grande attenzione mediatica, ponendo l’accento su tematiche come l’onore familiare e la violenza di genere. La sentenza rappresenta un passo significativo nel riconoscimento della responsabilità legale per atti di violenza all’interno del contesto familiare.