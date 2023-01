Sam Smith e Kim Petras derisi per l’esibizione di Unholy al Saturday Night Live

Unholy di Sam Smith e Kim Petras ha senza dubbio scritto una pagina della musica pop.

L’anno scorso ha debuttato alla quarta posizione della classifica Billboard, ma le continue vendite in crescendo e i numerosi streams hanno permesso ai due di raggiungere la vetta un mese dopo. La prima posizione della classifica Billboard ha segnato un record per entrambi dato che fino ad allora nessuno dei due era arrivato così in alto. Ma questa è la storia di un record nel record. Questo perché Sam Smith si identifica come persona non binaria, mentre Kim Petras è una donna transessuale e mai fino ad allora qualcuno appartenente alla comunità transgender aveva mai conquistato la vetta della classifica.

Portare in alto la comunità T non è però bastato a salvarsi dalle critiche, dato che i due sono stati letteralmente sommersi di insulti e sfottò dopo l’esibizione di Unholy al Saturday Night Live.

“Questa è la performance peggiore che abbia mai visto e sono un fan di Katy Perry” ha scritto un utente su Twitter, ottenendo 1,6 milioni di visualizzazioni e migliaia di condivisioni. “Sono genuinamente imbarazzato per loro“, si legge in risposta. “Il loro impegno nel non impegnarsi mai è sorprendente” e ancora: “Dio mio, cosa hanno visto i miei occhi“.

this is one of the worst performances ive ever seen and im a katy perry stan pic.twitter.com/V52Lgsc5qi — 🔮 (@joshcharles_21) January 22, 2023

Ha avuto più successo il tweet a sfottò (che ne ha generati altri centinaia, soprattutto su Twitter e TikTok) rispetto all’esibizione stessa, che su YouTube vanta a poco meno di 300 mila views.

Giudicate voi.