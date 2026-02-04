Sam Simon e il suo impegno per gli animali in America

Sam Simon, co-creatore dei Simpson, ha dedicato gran parte della sua vita e una cospicua somma di denaro alla salvaguardia degli animali. Ha fondato la Sam Simon Foundation per promuovere il benessere degli animali e per offrire aiuto a chi ne ha bisogno.

Simon, vegetariano dalla giovane età e vegano successivamente, ha collaborato per anni con PETA, realizzando campagne internazionali per la protezione degli animali. Tra le sue iniziative ci sono stati il salvataggio di 425 cincillà da sfruttamento per la pelliccia, la salvaguardia del toro Benjy e la liberazione dell’elefante Sunder da una vita di schiavitù in un tempio indiano. Ha anche finanziato programmi di sterilizzazione e cure veterinarie per animali domestici nelle famiglie bisognose di Los Angeles.

Nel 2012 ha istituito la Sam Simon Foundation a Malibu, trasformando il suo impegno per gli animali in un progetto strutturato. La fondazione si occupa di trovare adozione per cani abbandonati e offre pasti vegani alle persone in difficoltà. La sua eredità continua a vivere attraverso questa organizzazione, che è diventata un punto di riferimento per la protezione degli animali.

Simon ha sempre sostenuto che il suo impegno era una scelta volontaria e non un obbligo. Ha contribuito a varie cause, come PETA e Save the Children, dimostrando che una sola persona può avere un impatto significativo sulla vita di tanti animali e persone in difficoltà.