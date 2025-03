Sam Nivola sulla nuova scena tra fratelli in The White Lotus che ha sorpreso tutti

Nei primi episodi della terza stagione di “The White Lotus”, molti spettatori avevano intuito che ci sarebbe stata una connessione tra i fratelli Lochlan e Saxon Ratliff, interpretati da Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola. In particolare, il quinto episodio ha mostrato un bacio tra i due, ma la situazione è degenerata quando, in un recente episodio, Saxon si sveglia confuso accanto a Lochlan, ricordando momenti compromettenti della notte precedente. Queste scene, in particolare quella in cui la mano di Saxon finisce sotto le lenzuola di Lochlan, hanno suscitato un acceso dibattito online riguardo la natura della loro interazione, con molti spettatori definendola disgustosa e non consensuale.

Il produttore esecutivo ha difeso la scelta narrativa, promettendo che il senso di tali eventi sarà rivelato con la conclusione della stagione, sottolineando che ogni scena è stata pensata in funzione di un tema più ampio. Sam Nivola, parlando della scena controversa, ha descritto la sua esperienza sul set come unica e intensa, rivelando che si sentiva nervoso all’inizio, ma si è poi adattato alla situazione. Patrick, invece, ha dimostrato di essere un po’ teso durante le riprese, comparabile al suo personaggio, mentre Nivola era più rilassato e affrontava l’intera esperienza con tranquillità.

Le reazioni sui social media continuano a essere forti, con commenti che evidenziano il malcontento riguardo ai temi trattati e ai comportamenti mostrati, rendendo “The White Lotus” un argomento di discussione sempre più controverso e intrigante.