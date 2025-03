Sam Fender conquista il numero 1 nelle classifiche UK con il suo album d’esordio

Sam Fender conquista la vetta delle classifiche britanniche con il suo album “People Watching”, che ha registrato 107.100 unità vendute nella prima settimana. Questo è il miglior esordio della sua carriera e il più alto dell’anno 2024, superando i risultati dei suoi lavori precedenti, “Hypersonic Missiles” e “Seventeen Going Under”. Con questo traguardo, Fender entra in un esclusivo club di artisti che hanno venduto oltre 100.000 copie in una settimana, insieme a nomi illustri come Taylor Swift e Adele.

Tra le altre nuove entrate, Tate McRae raggiunge il secondo posto con “So Close To What”, segnando il miglior piazzamento della sua carriera, migliorando i risultati dei suoi album passati. I Fleetwood Mac tornano nelle classifiche grazie a un evento su BBC: la raccolta “50 Years – Don’t Stop” entra nella Top 10 al nono posto e “Rumours” risale alla posizione 20.

Nella classifica dei singoli, Kendrick Lamar mantiene la numero uno con “Not Like Us”. Chappell Roan si avvicina al primo posto con “Pink Pony Club”, che si piazza al secondo, mentre Tate McRae continua a collezionare successi. Il suo singolo “sports car” raggiunge il terzo posto e debutta con “revolving door” al decimo. Lady Gaga risale con “Abracadabra” al quarto posto, mentre Benson Boone rientra nella Top 5 con “Beautiful Things”.

Infine, “People Watching” di Sam Fender diventa il vinile più venduto in una settimana da un artista britannico in questo secolo, con 43.000 copie.