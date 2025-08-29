25.3 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Spettacolo

Sam Claflin protagonista di Lazarus su Prime Video

Da StraNotizie
Sam Claflin protagonista di Lazarus su Prime Video

Sam Claflin è il protagonista della nuova serie thriller di Prime Video, intitolata “Lazarus”. Questa serie, composta da sei episodi, è creata da Harlan Coben e Danny Brocklehurst e farà il suo debutto il 22 ottobre 2025.

La trama ruota attorno a Joel Lazarus, interpretato da Claflin, che torna a casa dopo la morte del padre, il Dr. Jonathan Lazarus, interpretato da Bill Nighy. Dopo il suicidio del padre, Joel comincia a vivere esperienze inquietanti e si ritrova coinvolto in una serie di omicidi irrisolti. Deve affrontare il mistero legato alla morte del padre e all’omicidio della sorella avvenuto venticinque anni prima.

Il cast della serie include anche Alexandra Roach nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn come Seth McGovern, Karla Crome nei panni di Bella Catton e Kate Ashfield nel ruolo della Detective Alison Brown.

Articolo precedente
Tesla Diner l’innovativo ristorante per ricaricare in USA
Articolo successivo
Salute mentale tra i giovani: l’impatto della Born This Way Foundation
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.