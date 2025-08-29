Sam Claflin protagonista di Lazarus su Prime Video

Sam Claflin è il protagonista della nuova serie thriller di Prime Video, intitolata “Lazarus”. Questa serie, composta da sei episodi, è creata da Harlan Coben e Danny Brocklehurst e farà il suo debutto il 22 ottobre 2025.

La trama ruota attorno a Joel Lazarus, interpretato da Claflin, che torna a casa dopo la morte del padre, il Dr. Jonathan Lazarus, interpretato da Bill Nighy. Dopo il suicidio del padre, Joel comincia a vivere esperienze inquietanti e si ritrova coinvolto in una serie di omicidi irrisolti. Deve affrontare il mistero legato alla morte del padre e all’omicidio della sorella avvenuto venticinque anni prima.

Il cast della serie include anche Alexandra Roach nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn come Seth McGovern, Karla Crome nei panni di Bella Catton e Kate Ashfield nel ruolo della Detective Alison Brown.